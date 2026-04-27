Calciomercato Inter LIVE | sfuma la suggestione Nico Paz La Roma fissa il prezzo per Koné

Durante le ultime ore di mercato, si è concretamente allontanata la possibilità di vedere il giovane talento sudamericano vestire la maglia nerazzurra, con le trattative che si sono interrotte senza esito positivo. Nel frattempo, la squadra giallorossa ha comunicato il prezzo richiesto per il trasferimento di un attaccante francese, mentre altre trattative sono ancora in corso o in fase di definizione. La sessione di mercato continua a offrire aggiornamenti in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 27 APRILE Mercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono ben 45 milioni di euro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: sfuma la suggestione Nico Paz. La Roma fissa il prezzo per Koné Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: sfuma definitivamente la suggestione Nico Pazdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Inter LIVE | sfuma la suggestione Nico Paz La Roma fissa il prezzo per Koné; Inter, idea Mastantuono se sfuma Nico Paz? Operazione da 50 milioni; Calciomercato Inter news | Atta nel mirino, sfuma Nico Paz. Fiducia in Aleksandar Stankovic (26 aprile 2026); Calciomercato Inter, sfuma definitivamente Nico Paz: comunicazione del Real Madrid al Como. Calciomercato Inter news | Atta nel mirino, sfuma Nico Paz. Fiducia in Aleksandar Stankovic (26 aprile 2026)Calciomercato Inter news: il centrocampista dell'Udinese piace molto ai nerazzurri mentre la stella argentina è sempre più vicino al Real (26 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Inter, sfuma Andrej Vasiljevic: all'Amburgo dal MTK BudapestNiente Inter per Andrej Vasiljevic. L'attaccante del MTK Budapest ha accettato l'offerta dell'Amburgo, che investe 1,5 milioni di euro (più un altro milione di bonus e una percentuale sulla futura ... calciomercato.com #Darmian in scadenza seguito da #Torino e #Monza. #calciomercato #inter - facebook.com facebook