Roma Pisilli non si ferma più | numeri da big e valore da 30 milioni

Niccolò Pisilli continua a crescere e si conferma tra i giocatori più promettenti del settore giovanile. In pochi mesi, il centrocampista romano ha passato il ruolo di semplice alternativa a quello di protagonista nel team. I suoi numeri sono stati valutati attorno ai 30 milioni di euro, riflettendo il suo rapido sviluppo e il valore di mercato in crescita. La sua evoluzione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e addetti ai lavori.

La crescita di Niccolò Pisilli è stata una delle note più positive dell’ultima stagione giallorossa. Nel giro di pochi mesi il centrocampista romano è passato dall’essere una valida alternativa a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nelle gerarchie della squadra. Prestazioni convincenti, personalità e una maturità sorprendente per la sua età hanno trasformato il classe 2004 in una delle certezze su cui la Roma intende costruire il proprio futuro. Il nuovo corso tecnico guidato da Gasperini ripartirà anche dalle sue qualità. La sua capacità di interpretare più ruoli in mezzo al campo, e all’occorrenza agire anche in posizione più avanzata, rappresenta una risorsa preziosa per il tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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