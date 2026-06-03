Roma la provocazione di Simone Carabella | mangia panino con la porchetta alla festa islamica a Villa Gordiani - VIDEO

Un uomo ha mangiato un panino con la porchetta durante una festa islamica in un parco pubblico di Villa Gordiani. Un partecipante ha commentato che, essendo un’area aperta, può farlo ovunque. La scena è stata ripresa in un video. Un altro intervenuto ha affermato che nessuna restrizione vieta di consumare alimenti come quello. La discussione si è sviluppata sui social e tra i presenti, senza ulteriori sviluppi legali o ufficiali.

Abramo del Mercato Arabo di Centocelle ha risposto così alla provocazione: "Questo è un parco pubblico, Carabella può mangiare il panino con la porchetta dove vuole. Anzi, se viene domani lo porto con me a mangiarlo in moschea" Simone Carabella, volto noto per via delle sue battaglie contro i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Simone Carabella e la Provocazione alla Festa Islamica: Cosa Sta Succedendo | RUVIDO 330

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