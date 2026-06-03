Roma in cima alla classifica degli eventi estremi | cosa aspettarci questa estate con il caldo che si accumula

Roma si avvicina all’estate 2026 con segnali di eventi meteorologici estremi. Le previsioni indicano un aumento delle temperature e un possibile incremento di ondate di calore intense. La città si prepara a gestire condizioni climatiche più estreme, con possibili ondate di caldo e temporali improvvisi. Le autorità monitorano i cambiamenti climatici e le previsioni a lungo termine per adattare le strategie di gestione degli eventi atmosferici.

Roma si prepara ad entrare nell’ estate 2026 con un segnale che non riguarda più soltanto le previsioni del tempo, ma il modo stesso in cui la città vivrà il caldo e gli eventi meteo estremi. Le temperature che restano intrappolate tra palazzi, asfalto e superfici impermeabili, le notti sempre più difficili da smaltire e le piogge improvvise che mettono sotto pressione strade e servizi raccontano una trasformazione ormai concreta. La Capitale, insieme ad altre grandi città italiane, è tra i luoghi dove questi fenomeni si concentreranno con maggiore evidenza. Estate 2026: Roma tra caldo urbano, eventi estremi e notti tropicali. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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