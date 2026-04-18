calciomercato inter mezza serie a su kerim alajbegovic

Nel calciomercato di Serie A, il nome di Kerim Alajbegovic sta attirando l’attenzione di diverse squadre. Il giocatore, di nazionalità bosniaca, ha già fatto parlare di sé in questa fase di mercato, anche se il suo futuro non è ancora definito. Diverse società stanno seguendo da vicino le sue prestazioni e valutano eventuali offerte. Finora, nessuna ufficialità è stata annunciata riguardo a un trasferimento.

Un nome che, al di là di dove lo porteranno le strade del calciomercato, ha già lasciato il segno al pallone italiano: possibile obiettivo dell’ Inter già nei mesi scorsi, Kerim Alajbegovic ha segnato il terzo dei quattro rigori con i quali la Bosnia ha ottenuto il biglietto per il Mondiale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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