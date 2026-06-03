Durante la partita a Roland Garros, Shnaider ha recuperato da una situazione difficile, vincendo dieci giochi consecutivi dopo il secondo set. Dopo aver perso il secondo set, Sabalenka ha commesso un errore fatale durante il suo servizio, che ha permesso a Shnaider di ottenere il break e di portare a casa il set. La rimonta ha portato Shnaider a vincere la partita in modo netto.

Come ha fatto Shnaider a vincere dieci giochi consecutivi dopo il secondo set?. Quale errore fatale ha commesso Sabalenka sul servizio per perdere il set?. Perché il vento ha causato dodici break durante il match di Chwalinska?. Chi vincerà lo scontro tra queste due outsider nelle semifinali?.? In Breve Shnaider vince il match dopo 2 ore e 12 minuti di gioco.. Shnaider conquista 10 giochi consecutivi tra il secondo e il terzo set.. Chwalinska batte Kalinskaya 7-6 (73) 6-3 superando 12 break totali.. La semifinale vedrà lo scontro tra Shnaider e la polacca Chwalinska.. Diana Shnaider abbatte la numero uno del mondo nei quarti di Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roland Garros: Shnaider travolge Sabalenka con una rimonta fulminea

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Sabalenka eliminata da Shnaider

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