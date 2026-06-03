Tre italiani sono entrati in campo nei quarti di finale di Roland Garros, seconda tappa del torneo del Grande Slam. Uno di loro, Cobolli, affronta Auger-Aliassime. La partita si sta svolgendo in diretta.

Roland Garros. Cobolli sfida Auger-Aliassime nei quarti – La diretta Tre italiani scendono in campo per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam. Non era mai accaduto in singolare maschile nell’era Open. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l’impresa di portare due azzurri in semifinale nel Major francese. Uno, di sicuro, ci sarà e uscirà dalla sfida, prevista stasera alle 20.15, tra Berrettini e Arnaldi. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Ora Cobolli affronta invece il canadese Felix Auger-Aliassime che ha sconfitto in tutti e tre i precedenti match in cui si sono trovati di. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Cobolli sfida Auger-Aliassime nei quarti – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pazzo Roland Garros: 3 italiani ai quarti, siamo nella storia!

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, Auger-Aliassime piega Tabilo e incrocia Cobolli nei quarti di finaleNel torneo di Roland Garros 2026, Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, ha battuto Alejandro Tabilo in tre set, con il punteggio di...

Cobolli-Auger Aliassime oggi nei quarti al Roland Garros, quando si gioca e dove vederla in TV e streamingOggi, nel torneo di Roland Garros, Flavio Cobolli sfiderà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale.

Temi più discussi: Mi sono cag*to sotto: Cobolli trema, resiste e poi vola per la prima volta ai quarti del Roland Garros; Flavio Cobolli, dall'incubo di inizio 2025 alle porte della top 10 ATP: al Roland Garros per la consacrazione · Tennis; Quote Cobolli vincente Roland Garros secondo Slam 2026; Cobolli al Roland Garros 2026: 'La mia finale è la prossima partita con Svajda'. VIDEO.

Roland Garros 2026, tre italiani a caccia della semifinale: oggi in campo Cobolli e in programma il derby Berrettini-Arnaldi. Il tabellone completo del torneo x.com

Roland-Garros 2026 QF: [2] A. Zverev batte [29] R. Jódar 7-6(3) 6-1 6-3 reddit

LIVE Cobolli-Auger Aliassime 1-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: iniziata la partita!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Dritto in cross ad aprire il campo e poi lungo quello difensivo di Auger Aliassime. 15-30 Altro errore di ... oasport.it

Roland Garros 2026, oggi i quarti: prima Cobolli, poi il derby Berrettini-ArnaldiLeggi su Sky TG24 l'articolo Roland Garros 2026, oggi i quarti: prima Cobolli, poi il derby Berrettini-Arnaldi ... tg24.sky.it