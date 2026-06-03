Roland Garros 2026 Cobolli sfida Auger-Aliassime nei quarti – La diretta

Da lapresse.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre italiani sono entrati in campo nei quarti di finale di Roland Garros, seconda tappa del torneo del Grande Slam. Uno di loro, Cobolli, affronta Auger-Aliassime. La partita si sta svolgendo in diretta.

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Roland Garros. Cobolli sfida Auger-Aliassime nei quarti – La diretta Tre italiani scendono in campo per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam. Non era mai accaduto in singolare maschile nell’era Open. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l’impresa di portare due azzurri in semifinale nel Major francese. Uno, di sicuro, ci sarà e uscirà dalla sfida, prevista stasera alle 20.15, tra Berrettini e Arnaldi. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Ora Cobolli affronta invece il canadese Felix Auger-Aliassime che ha sconfitto in tutti e tre i precedenti match in cui si sono trovati di. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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