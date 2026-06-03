Roberto Mancini blitz dell’ex ct della Nazionale allo stadio | Quando sei fuori senti che l’Italia ti manca
L’ex ct della nazionale italiana ha fatto un sopralluogo allo stadio di Ancona, dichiarando che, essendo lontano, sente la mancanza dell’Italia. L’evento si è svolto il 3 giugno 2026, giorno in cui si celebra il 78° anniversario della Repubblica. Durante la visita, ha espresso sentimenti personali legati alla distanza dal Paese e alla passione per il calcio. La visita è avvenuta in occasione delle celebrazioni per il giorno della Repubblica.
Ancona, 3 giugno 2026 – Nel giorno degli anni 80 anni della Repubblica Italiana, il calcio dorico sfila allo stadio Del Conero per la prima giornata di «Derby – La festa del calcio anconitano«, manifestazione in programma da ieri al prossimo 6 giugno organizzata dall’Aiac Marche in collaborazione con il Comune di Ancona, che trasforma l’impianto di Passo Varano in un punto di aggregazione con cinque giorni di sport, inclusione e divertimento per bambini e adulti. Ospiti d’eccezione del pomeriggio inaugurale Roberto Mancini, il tecnico jesino ex ct della nazionale italiana reduce dalla vittoria del campionato in Qatar alla guida dell’Al-Sadd,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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BLITZ DELLA POLIZIA NEL CENTRO DI RIETI: FERMATA UNA GANG DI SPACCIATORI EGIZIANI Hanno fatto i loro comodi per mesi, anche con la complicità di alcuni volti noti reatini. Piazza del Comune, piazza Cesare Battisti e piazza Oberdan: qui hanno facebook
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