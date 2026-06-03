Roberto Mancini blitz dell’ex ct della Nazionale allo stadio | Quando sei fuori senti che l’Italia ti manca

Notizia in breve

L’ex ct della nazionale italiana ha fatto un sopralluogo allo stadio di Ancona, dichiarando che, essendo lontano, sente la mancanza dell’Italia. L’evento si è svolto il 3 giugno 2026, giorno in cui si celebra il 78° anniversario della Repubblica. Durante la visita, ha espresso sentimenti personali legati alla distanza dal Paese e alla passione per il calcio. La visita è avvenuta in occasione delle celebrazioni per il giorno della Repubblica.