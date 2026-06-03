Roberto Mancini blitz dell’ex ct della Nazionale allo stadio | Quando sei fuori senti che l’Italia ti manca

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex ct della nazionale italiana ha fatto un sopralluogo allo stadio di Ancona, dichiarando che, essendo lontano, sente la mancanza dell’Italia. L’evento si è svolto il 3 giugno 2026, giorno in cui si celebra il 78° anniversario della Repubblica. Durante la visita, ha espresso sentimenti personali legati alla distanza dal Paese e alla passione per il calcio. La visita è avvenuta in occasione delle celebrazioni per il giorno della Repubblica.

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