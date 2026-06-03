A Punta Marina, l’apertura di Adriatic Jump, un nuovo parco in mare, solleva dubbi sul suo impatto sul turismo locale. Nel frattempo, il senso unico di viale delle Nazioni viene criticato per aver complicato gli spostamenti dei visitatori. La questione riguarda anche la presenza di nuovi parchi e strutture in mare che potrebbero modificare le rotte turistiche e le abitudini dei visitatori nella zona.

Come influenzerà l'arrivo dell'Adriatic Jump il turismo di Punta Marina?. Perché il senso unico di viale delle Nazioni penalizza i turisti?. Chi gestisce i 740mila euro incassati con i varchi stradali?. Come cambierà il volto dei borghi con la chiusura dei negozi?.? In Breve Inaugurazione dell'Adriatic Jump a Punta Marina Terme per la stagione 2026. Comune incassa 740mila euro nel 2025 tramite varchi in viale delle Nazioni. Litorale ravennate garantisce tra il 70% e l'80% del turismo totale della zona. Marino Moroni critica il senso unico che allunga i percorsi di 8 chilometri. Punta Marina e Marina di Ravenna si preparano all’estate tra nuove attrazioni e nodi logistici da sciogliere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riviera: tra nuovi parchi in mare e sfide per il turismo locale

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