Ripafratta no della Soprintendenza al parcheggio di via del Campanile | ipotesi via Rodari

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Soprintendenza ha respinto la richiesta di realizzare un parcheggio in via del Campanile, vicino alla chiesa di San Bartolomeo. La proposta di spostare il progetto su via Rodari non ha ricevuto l’approvazione. Di conseguenza, il parcheggio non sarà costruito nell’area indicata in prima istanza. La decisione è stata comunicata ufficialmente alle autorità coinvolte. Nessun altro luogo è stato indicato come alternativa ufficiale.

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Non sarà in via del Campanile, accanto alla chiesa di san Bartolomeo, il nuovo parcheggio di Ripafratta. Il progetto, che prevedeva la realizzazione di 20 posti auto a pettine previo ampliamento della sede stradale, infatti, ha ricevuto il parere negativo della Soprintendenza poiché l'intervento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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