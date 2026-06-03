Ripafratta no della Soprintendenza al parcheggio di via del Campanile | ipotesi via Rodari

Notizia in breve

La Soprintendenza ha respinto la richiesta di realizzare un parcheggio in via del Campanile, vicino alla chiesa di San Bartolomeo. La proposta di spostare il progetto su via Rodari non ha ricevuto l’approvazione. Di conseguenza, il parcheggio non sarà costruito nell’area indicata in prima istanza. La decisione è stata comunicata ufficialmente alle autorità coinvolte. Nessun altro luogo è stato indicato come alternativa ufficiale.