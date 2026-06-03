Rifiutati all' ingresso della sala slot reagiscono con violenza e aggrediscono il proprietario

Notizia in breve

Un gruppo di persone è stato respinto all'ingresso di una sala slot e ha reagito con violenza, aggredendo il proprietario del locale. L’episodio è avvenuto ieri sera, quando gli uomini sono stati bloccati all’ingresso e hanno iniziato a scagliarsi contro il proprietario, che ha riportato lesioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato gli aggressori e avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.