Rifiutati all' ingresso della sala slot reagiscono con violenza e aggrediscono il proprietario
Un gruppo di persone è stato respinto all'ingresso di una sala slot e ha reagito con violenza, aggredendo il proprietario del locale. L’episodio è avvenuto ieri sera, quando gli uomini sono stati bloccati all’ingresso e hanno iniziato a scagliarsi contro il proprietario, che ha riportato lesioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato gli aggressori e avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Gli era stato negato l'accesso a una sala slot e per questo hanno reagito con violenza e dato in escandescenza. E' accaduto nel capoluogo, dove al termine di un'attività investigativa i carabinieri hanno identificato e denunciato tre giovani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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I Carabinieri di Latina hanno denunciato tre giovani del territorio pontino per danneggiamento e percosse ai danni del titolare di una sala slot, dopo essere stati rifiutati all’ingresso. #Latina #CronacaLocale #Carabinieri facebook