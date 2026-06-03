L’assassino di Henry Nowak è stato condannato all’ergastolo con un minimo di 21 anni di carcere. Il procedimento giudiziario si è concluso, ma il dibattito pubblico sulla vicenda continua. Ora si discute sul valore della vita di un giovane occidentale e bianco in relazione alla pena inflitta. La vicenda ha suscitato reazioni e riflessioni sulla percezione della giustizia e delle differenze di trattamento.

Ora che l'assassino di Henry Nowak è stato condannato all'ergastolo, periodo minimo da scontare in carcere 21 anni, il caso giudiziario è chiuso ma il caso politico è più che mai aperto. È il caso del razzismo al contrario della polizia britannica, così imbevuta di politicamente corretto da non accorgersi che stava arrestando una vittima morente che chiedeva aiuto mentre esalava gli ultimi respiri. La prova di un doppio standard in cui «i diritti delle persone bianche contano meno di quelli delle minoranze», ha tuonato Nigel Farage, leader di Reform UK. Ma partiamo dai fatti. Southampton, 23:30 del 3 dicembre 2025. Lo studente diciottenne Henry Nowak viene accoltellato cinque volte dal 23enne sikh Vickrum Digwa dopo un breve alterco in strada. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riesplode il caso Novak: quanto vale la vita di un ragazzo occidentale e bianco

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