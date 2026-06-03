RETE 4 | QUARTO GRADO RADDOPPIA ALL’INSEGNA DI GARLASCO E NON SOLO

Da bubinoblog 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quarto Grado andrà in onda questa settimana con due puntate consecutive su Rete 4. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero condurranno gli approfondimenti, raddoppiando così le trasmissioni rispetto al consueto. La programmazione si svolgerà nel corso della stessa settimana, senza variazioni di orario o di contenuto. La scelta di trasmettere due episodi consecutivi riguarda esclusivamente la programmazione, senza ulteriori dettagli ufficiali sui temi trattati.

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Questa settimana l’approfondimento di “ Quarto Grado ” raddoppia.  Gianluigi Nuzzi  con  Alessandra Viero  vi aspettano su  Retequattro  con un  doppio appuntamento. Al centro della puntata di domani, si torna a parlare del  caso   Garlasco, con Nel dettaglio lo storico talk show di cronaca nera firmato Mediaset va in onda  giovedì 4 giugno  alle ore  21.30  e come da consuetudine,  venerdì 5 giugno,   sempre alla stessa ora. Al centro della puntata di domani, si torna a parlare del  caso   Garlasco, con ospite in studio per la prima volta  Mirko Crepaldi, amico da oltre vent’anni di  Andrea Sempio. E ancora, focus sulle ultime novità sul caso di  Pamela Genini, con la presenza in studio di  Francesco Dolci, unico indagato per vilipendio di cadavere e furto del corpo della vittima. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Quarto Grado puntata di ieri. Cosa NON E' STATO SPIEGATO

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