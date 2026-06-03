RETE 4 | QUARTO GRADO RADDOPPIA ALL’INSEGNA DI GARLASCO E NON SOLO

Questa settimana l’approfondimento di “ Quarto Grado ” raddoppia. Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero vi aspettano su Retequattro con un doppio appuntamento. Al centro della puntata di domani, si torna a parlare del caso Garlasco, con Nel dettaglio lo storico talk show di cronaca nera firmato Mediaset va in onda giovedì 4 giugno alle ore 21.30 e come da consuetudine, venerdì 5 giugno, sempre alla stessa ora. Al centro della puntata di domani, si torna a parlare del caso Garlasco, con ospite in studio per la prima volta Mirko Crepaldi, amico da oltre vent’anni di Andrea Sempio. E ancora, focus sulle ultime novità sul caso di Pamela Genini, con la presenza in studio di Francesco Dolci, unico indagato per vilipendio di cadavere e furto del corpo della vittima. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Quarto Grado puntata di ieri. Cosa NON E' STATO SPIEGATO

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Quarto Grado raddoppia su Garlasco: intervista Marco Poggi e va in onda anche giovedìQuarto Grado dedica due puntate al caso Garlasco e presenta un’intervista esclusiva a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi.

Temi più discussi: Quarto Grado: Puntata del 29 maggio Video; Garlasco, Marco Poggi parla per la prima volta a Quarto Grado; Quarto Grado, anticipazioni 4 giugno: il profilo psicologico di Sempio; Dentro la Notizia: Quarto Grado, stasera intervista esclusiva a Fabio Savi, membro della Banda della Uno bianca Video.

Questa settimana #Quartogrado raddoppia: appuntamento giovedì e venerdì in prima serata su Rete4! Nella puntata di giovedì 4 giugno: Garlasco, il profilo psicologico di Andrea Sempio raccontato da un amico storico ospite in studio per la prima volta; Pamel x.com

Garlasco, Marco Poggi parla per la prima volta: l'intervista esclusiva a Quarto Grado dopo 19 anni. Cosa ha dettoDiciannove anni di silenzi, sospetti striscianti e fake news cancellati in un colpo solo da un'intervista televisiva destinata a far discutere. msn.com

Quarto Grado raddoppia nell’ultima settimana di sfida con Ore 14 Sera e intervista Marco PoggiPaolo Del Debbio ha iniziato la sua pausa estiva e mentre in access la palla è passata a Francesco Vecchi, l’appuntamento del giovedì sera di Rete 4 con Dritto e Rovescio è rimpiazzato eccezionalmente ... davidemaggio.it