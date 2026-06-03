Regione verso il binomio reggino della Lega | Mattiani assessore e Sarica in consiglio

Notizia in breve

Il presidente della regione ha annunciato l'ampliamento della giunta regionale, con l'obiettivo di includere rappresentanti dei partiti del centrodestra in base a un accordo di coalizione. Nei prossimi mesi, si prevede la nomina di nuovi assessori, tra cui un rappresentante della Lega, che dovrebbe essere Mattiani, e un consigliere, Sarica. La decisione segue le recenti elezioni comunali e mira a rafforzare la composizione della giunta regionale.