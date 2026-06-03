Regione verso il binomio reggino della Lega | Mattiani assessore e Sarica in consiglio
Il presidente della regione ha annunciato l'ampliamento della giunta regionale, con l'obiettivo di includere rappresentanti dei partiti del centrodestra in base a un accordo di coalizione. Nei prossimi mesi, si prevede la nomina di nuovi assessori, tra cui un rappresentante della Lega, che dovrebbe essere Mattiani, e un consigliere, Sarica. La decisione segue le recenti elezioni comunali e mira a rafforzare la composizione della giunta regionale.
Archiviate le elezioni comunali di Reggio Calabria, il presidente Roberto Occhiuto ha in agenda l'allargamento della giunta regionale, molto atteso in particolare dai partiti del centrodestra che, per intesa di coalizione, esprimeranno i nuovi assessori.Le due caselle da riempire dovranno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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