redhill biopharma advancing opaganib options for ebola virus disease outbreak

Notizia in breve

RedHill Biopharma sta studiando l’uso di opaganib per il trattamento dell’epidemia di Ebola. La società ha avviato sperimentazioni cliniche per verificare l’efficacia del farmaco contro il virus. I test sono in corso in diverse aree colpite dall’epidemia. Finora, non sono stati comunicati risultati definitivi. La sperimentazione coinvolge pazienti con diagnosi di Ebola, con l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia del farmaco.