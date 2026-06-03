RedHill Biopharma Advancing Opaganib Options For Ebola Virus Disease Outbreak
RedHill Biopharma sta studiando l’uso di opaganib per il trattamento dell’epidemia di Ebola. La società ha avviato sperimentazioni cliniche per verificare l’efficacia del farmaco contro il virus. I test sono in corso in diverse aree colpite dall’epidemia. Finora, non sono stati comunicati risultati definitivi. La sperimentazione coinvolge pazienti con diagnosi di Ebola, con l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia del farmaco.
Opaganib, an investigational SPHK2 inhibitor drug, offers a novel potential approach to strengthen global infectious disease preparedness and biodefense: TEL AVIV, Israel and RALEIGH, N.C., June 3, 2026 PRNewswire — RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (“RedHill” or the “Company”), a specialty biopharmaceutical company, today announced that it is actively discussing potential collaborations for advancement of its investigational oral drug, opaganib, to combat EVD, which can be fatal in approximately half of all cases7, including the World Health Organization’s (WHO) SOLIDARITY CORE clinical trial platform and pharma collaborations.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Segui gli aggiornamenti su Ebola.
Notizie e thread social correlati
Ribo Announces Phase 2 Clinical Trial Submission to EMA, Further Advancing siRNA Therapeutics in Thromboembolic DiseaseRibo ha presentato alla Commissione Europea la domanda per avviare la fase 2 di un trial clinico su un farmaco a base di siRNA, destinato al...
Le casino Spinania Améliore Ses Options et Étend Ses Options pour la SuisseUn aggiornamento riguarda il settore del gioco in Svizzera, con il casinò Spinania che ha rinnovato l’aspetto e le funzionalità del suo sito.
RedHill Biopharma Advancing Opaganib Options For Ebola Virus Disease OutbreakAmid the rapidly evolving Ebola virus disease (EVD) outbreak involving the rare Bundibugyo ebolavirus sub-type, for which there are no approved medications or vaccines, RedHill Biopharma is actively ... adnkronos.com
RedHill Biopharma Advancing Opaganib Options for Novel Dual Host Directed and Direct Acting Antiviral Approach for Ebola Outbreak Biodefense PlatformsRedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ: RDHL) (RedHill or the Company), a specialty biopharmaceutical company, today announced that it is actively discussing potential collaborations for advancement of ... finance.yahoo.com