ribo announces phase 2 clinical trial submission to ema further advancing sirna therapeutics in thromboembolic disease

Notizia in breve

Ribo ha presentato alla Commissione Europea la domanda per avviare la fase 2 di un trial clinico su un farmaco a base di siRNA, destinato al trattamento delle malattie tromboemboliche. La richiesta riguarda una terapia sperimentale che mira a modulare l’attività di specifici geni coinvolti nella formazione di coaguli sanguigni. La presentazione è stata effettuata da una società con sede in Cina e Svezia.