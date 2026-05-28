Ribo Announces Phase 2 Clinical Trial Submission to EMA Further Advancing siRNA Therapeutics in Thromboembolic Disease
Ribo ha presentato alla Commissione Europea la domanda per avviare la fase 2 di un trial clinico su un farmaco a base di siRNA, destinato al trattamento delle malattie tromboemboliche. La richiesta riguarda una terapia sperimentale che mira a modulare l’attività di specifici geni coinvolti nella formazione di coaguli sanguigni. La presentazione è stata effettuata da una società con sede in Cina e Svezia.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SUZHOU, China and MÖLNDAL, Sweden, May 28, 2026 PRNewswire — Suzhou Ribo Life Science (stock code 06938.HK) and Ribocure Pharmaceuticals (together “Ribo”) announce the submission of Phase 2 Clinical Trial Application (CTA) to the European Medicines Agency (EMA) for RBD1119, a siRNA based therapeutic for the treatment of coronary artery disease (CAD). Lately, Ribo has been advancing multiple siRNA candidates in parallel across atrial fibrillation and venous thromboembolism, and has established a world-leading anticoagulationantithrombotic pipeline. This new submission for CAD represents an important milestone in Ribo’s ambitious program to advance innovative oligonucleotide-based therapies aimed at systematically addressing the root cause of thromboembolic diseases. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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