Nel 2025, nel mercato delle sigarette dell’Unione europea sono state stimate oltre 41 miliardi di unità di prodotti illeciti. Per la prima volta dal 2014, questa quota supera il 10% dei consumi totali di sigarette nell’area. La stima si basa su un rapporto di una società di analisi, che evidenzia un aumento rispetto agli anni precedenti. La cifra rappresenta un incremento rispetto alle rilevazioni degli anni passati.

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Il mercato illecito delle sigarette nell'Unione europea supera per la prima volta dal 2014 la soglia del 10% dei consumi. Nel 2025 le sigarette illegali sono arrivate a quota 41,8 miliardi, pari al 10,3% del totale, con una perdita stimata di gettito fiscale pari a 16,7 miliardi di euro. È quanto emerge dalla ventesima edizione dello studio “Illicit cigarette and heated tobacco consumption, and oral nicotine share in Europe”, realizzato da Kpmg Llp per conto di Philip Morris Products Sa. Nei 38 Paesi europei analizzati dallo studio, il consumo illecito ha raggiunto 55,3 miliardi di sigarette, con una perdita stimata di 22,4 miliardi di euro per i bilanci pubblici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rapporto Kpmg, in Ue oltre 41 mld di sigarette illecite nel 2025

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