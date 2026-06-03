Il Milan sta valutando tra Rangnick e Pochettino come possibile allenatore. Cardinale e Ibrahimovic hanno espresso opinioni diverse sulle due filosofie, che si distinguono per approccio e metodo di lavoro. Si confrontano le differenze tra il metodo tedesco e quello spagnolo, senza indicazioni di preferenze ufficiali. La scelta tra i due si basa sulle caratteristiche delle strategie e sulla compatibilità con la squadra attuale.

Per l'estate, Spagna o Germania? Se parliamo di vacanze, fate voi. Se parliamo di Milan, fanno Cardinale e Ibrahimovic. e sì, stanno valutando almeno due soluzioni. L'interrail verso Germania e Austria, con Rangnick guida dell'area sportiva e Glasner o Jaissle in panchina. E l'esperienza spagnola, con Pochettino allenatore (un argentino di Spagna) e magari Ramon Planes direttore sportivo. Per farvi un'idea su quale sia la soluzione migliore, rispondiamo a una domanda. Quali sono le differenze tra i due approcci al calcio? L'intensità è la grande chiave della filosofia di Rangnick: vuole squadre aggressive, intense, che tolgano ossigeno e ripartano verticali quando possibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Rangnick o Pochettino, filosofie a confronto: chi è il migliore per il Milan?

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