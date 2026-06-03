Tiziano Ferro ha segnalato di ricevere insulti, battutine e offese sui social media. La differenza tra esprimere un’opinione e usare le piattaforme per umiliare qualcuno viene evidenziata come un problema.

C’è una differenza enorme tra esprimere un’opinione e trasformare i social network in un’arena pubblica dove l’obiettivo diventa umiliare qualcuno. Eppure, ogni volta che un personaggio famoso finisce sotto i riflettori, sembra che questa distinzione venga dimenticata. Negli ultimi giorni è successo a Tiziano Ferro, uno degli artisti italiani più amati degli ultimi vent’anni, diventato bersaglio di una valanga di commenti sprezzanti che hanno preso di mira non soltanto una sua esibizione, ma persino il suo aspetto fisico. Un fenomeno che racconta molto più di chi scrive certi messaggi che della persona che li riceve. Lasciate stare in pace Tiziano Ferro: quello che gli state facendo è orribile. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Quello che sta subendo Tiziano Ferro è orribile: insulti, battutine e offese vergognose, ecco il motivo della violenza

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