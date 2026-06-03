Un incendio ha coinvolto un’installazione chiamata «Bagliori», nota per la sua luminosità. Le fiamme sono divampate, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’evento ha causato danni alla struttura e ha richiesto l’evacuazione dell’area circostante. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Tutte le cose che splendono troppo rischiano d’incendiarsi e perciò hanno necessità di raffreddarsi perché se ne capisca il bene. Tra quei bagliori, alcuni dei quali ingannevoli, c’è di che bruciarsi veramente. Oppure c’è il modo di vedervi un segnale-guida per capire e capirsi. Insegue i bagliori Camelia, voce narrante di «Bagliori» (Einaudi, nella collana Unici), il bel romanzo d’esordio di Beatrice Pera, nata a Ceva nel 1994, ma residente a Torino, da dove si muove per la sua attività di tour leader in giro per il mondo, un lavoro-passione come quello della scrittura. La diciannovenne Camelia, la voce narrante, è una ragazza cresciuta con altri orfani come lei in una comunità nell’entroterra ligure gestita dalla carismatica suor Rosa, che all’accudimento silenzioso ha dedicato tutta la sua vita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quello che splende rischia di prendere fuoco: la bellezza dei «Bagliori»

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Quando lo smartwatch della ragazza ha fatto prendere fuoco allufficio !!

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