In Libano, il conflitto ha portato a una crisi umanitaria grave con circa un milione di persone sfollate e almeno 900 vittime. Secondo il ministero locale, le bombe continuano a colpire vari territori, costringendo molte persone a lasciare le proprie case in pochi minuti. La situazione rimane estremamente difficile per chi cerca di sopravvivere tra distruzione e incertezza.

I numeri restituiscono la portata dell'emergenza: al momento sono almeno 992 le vittime, tra cui 111 bambini e più di 2200 feriti, in base ai dati del Ministero della Sanità libanese. Gli sfollati attualmente sono circa un milione. «Si suppone che più di quattrocentomila persone siano senza una casa oggi e vivano per strada», continua Giulia Gerosa. «A Beirut la situazione è evidente e critica. La gente vive per strada, chi ne ha una ha portato la macchina e i beni di prima necessità, la situazione è estremamente precaria. Il sud è stato il primo ad essere interessato dallo sfollamento massivo». Di giorno in giorno le zone colpite sono aumentate, le immagini mostrano bombardamenti continui anche in quartieri centrali ed edifici collassati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Libano, Giulia Gerosa: «Prendere tutto quello che rappresenta la tua vita in venti minuti e scappare non è facile, le persone vivono una crisi estrema»

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