Quel Ramo del Lago è Jazz | undicesima edizione
L'undicesima edizione di Quel Ramo del Lago è Jazz si è conclusa con la partecipazione di migliaia di persone. L'evento ha visto esibirsi numerosi artisti e attirato un pubblico vario, mantenendo viva la tradizione annuale. La manifestazione si è svolta sul lungolago, con numerosi concerti e momenti di intrattenimento. Non sono stati segnalati incidenti o problemi organizzativi. La rassegna si conferma un appuntamento stabile nel calendario culturale locale.
Quel ramo del Lago è Jazz. Undici edizioni, migliaia di persone coinvolte, un’unica energia che continua a crescere. Dall’8 all’11 luglio 2026 torna il Lecco Jazz Festival, appuntamento ormai imprescindibile dell’estate culturale lecchese, con un programma rinnovato di concerti, musica diffusa e appuntamenti speciali capaci di trasformare la città in un grande luogo di ascolto, relazione e scoperta. Cuore pulsante dell’edizione 2026 sarà il Teatro della Società, lo spazio completamente rinnovato che accoglierà gli appassionati del jazz in un viaggio tra memoria, atmosfera e nuove visioni sonore. Un luogo simbolico che diventa il centro di un festival dedicato all’incontro tra artisti e pubblico, tra linguaggi musicali differenti, tra il paesaggio del lago e l’energia viva della città. 🔗 Leggi su Funweek.it
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