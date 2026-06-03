Quel Ramo del Lago è Jazz | undicesima edizione

Notizia in breve

L'undicesima edizione di Quel Ramo del Lago è Jazz si è conclusa con la partecipazione di migliaia di persone. L'evento ha visto esibirsi numerosi artisti e attirato un pubblico vario, mantenendo viva la tradizione annuale. La manifestazione si è svolta sul lungolago, con numerosi concerti e momenti di intrattenimento. Non sono stati segnalati incidenti o problemi organizzativi. La rassegna si conferma un appuntamento stabile nel calendario culturale locale.