Quel dna… Garlasco il commento dell’esperto sulla prova che ha inchiodato Alberto Stasi

Un esperto ha commentato la prova di DNA che ha condannato Alberto Stasi nel caso di Garlasco, a quasi vent’anni dal delitto. La traccia genetica trovata sulla scena del crimine ha portato alla condanna definitiva dell’imputato. La questione della validità e dell’interpretazione del DNA torna a essere al centro del dibattito pubblico e scientifico. La prova genetica rimane un elemento chiave nel processo giudiziario.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, uno degli elementi che contribuirono alla condanna definitiva di Alberto Stasi torna al centro del dibattito pubblico e scientifico. Nelle ultime settimane, infatti, la nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia ha riportato l’attenzione su alcuni reperti e sulle analisi genetiche effettuate durante le indagini, riaccendendo il confronto tra esperti e addetti ai lavori. Tra i temi più discussi c’è quello relativo alle tracce di dna attribuite a Chiara Poggi e rinvenute in punti differenti della scena e degli oggetti esaminati dagli investigatori. Un aspetto che continua a suscitare interrogativi, soprattutto alla luce delle nuove valutazioni tecniche che stanno emergendo nel corso dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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