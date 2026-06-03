Una donna alla nona settimana di gravidanza ha chiesto al medico quando scompaiono i sintomi della gravidanza. Ha riferito di aver fatto un’ecografia pochi giorni prima, alla ottava settimana e cinque giorni, che mostrava un embrione di 18 millimetri con battito cardiaco presente. La donna ha chiesto informazioni sui sintomi che potrebbero scomparire in questa fase.

Buongiorno dottore, sono alla 9ª settimana di gravidanza (9+3) e ho fatto un’ecografia a 8+5 in cui si vedeva embrione di 18 mm e battito presente. Da qualche giorno però ho notato che la nausea, che prima era molto forte, è quasi scomparsa e anche il seno è meno teso. Questa cosa mi ha mandato in panico perché nella gravidanza precedente (finita con aborto interno a 10 settimane) i sintomi erano rimasti fino alla fine. Non ho perdite né dolori particolari. È normale che i sintomi diminuiscano così presto o è un segnale che qualcosa potrebbe non andare? Buongiorno signora, i sintomi classici della gravidanza come nausea e vomito generalmente diminuiscono drasticamente alla fine del primo trimestre, ma in alcuni casi possono anche attenuarsi prima. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Primi sintomi di gravidanza: i segnali iniziali da riconoscere subito

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