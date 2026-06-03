Quando scompaiono i sintomi della gravidanza?

Una donna alla nona settimana di gravidanza ha chiesto quando scompaiono i sintomi. Aveva fatto un’ecografia a 8 settimane e 5 giorni, con un embrione di 18 millimetri e battito cardiaco rilevato.

Buongiorno dottore, sono alla 9ª settimana di gravidanza (9+3) e ho fatto un’ecografia a 8+5 in cui si vedeva embrione di 18 mm e battito presente. Da qualche giorno però ho notato che la nausea, che prima era molto forte, è quasi scomparsa e anche il seno è meno teso. Questa cosa mi ha mandato in panico perché nella gravidanza precedente (finita con aborto interno a 10 settimane) i sintomi erano rimasti fino alla fine. Non ho perdite né dolori particolari. È normale che i sintomi diminuiscano così presto o è un segnale che qualcosa potrebbe non andare? Buongiorno signora, i sintomi classici della gravidanza come nausea e vomito generalmente diminuiscono drasticamente alla fine del primo trimestre, ma in alcuni casi possono anche attenuarsi prima. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Primi sintomi di gravidanza: i segnali iniziali da riconoscere subito

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