Quando iniziano i saldi estivi 2026 in Campania | ufficializzate le date

Notizia in breve

La Giunta regionale ha annunciato che i saldi estivi 2026 in Campania inizieranno sabato 4 luglio. La durata massima degli sconti sarà di 60 giorni. La decisione è stata ufficializzata e riguarda tutte le attività commerciali che praticano vendite promozionali durante il periodo. Le date sono state stabilite per regolamentare il commercio e garantire chiarezza ai consumatori.