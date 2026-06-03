Quando iniziano i saldi estivi 2026 in Campania | ufficializzate le date
La Giunta regionale ha annunciato che i saldi estivi 2026 in Campania inizieranno sabato 4 luglio. La durata massima degli sconti sarà di 60 giorni. La decisione è stata ufficializzata e riguarda tutte le attività commerciali che praticano vendite promozionali durante il periodo. Le date sono state stabilite per regolamentare il commercio e garantire chiarezza ai consumatori.
La Giunta regionale ha infine fissato ufficialmente le date dei saldi estivi 2026 in Campania.L'avvio degli sconti è previsto per sabato 4 luglio 2026, per un periodo di durata non superiore a 60 giorni.Le vendite promozionali - ricorda la Regione Campania - non possono essere effettuate nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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