Quali sono le migliori confetture di albicocche in commercio | la classifica di Altroconsumo

Sono state testate 19 confetture di albicocca, con risultati complessivi buoni. La valutazione si è basata sulla quantità di frutta e sul gusto. La classifica, stilata da Altroconsumo, identifica i prodotti migliori tra quelli disponibili in commercio.

La classifica delle migliori confetture di albicocca stilata da Altroconsumo. Testati 19 prodotti con risultati complessivamente buoni per quantità di frutta e assaggio. Ecco cosa è emerso dai test. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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