In Qatar, l’Al-Sadd ha ottenuto una doppietta vincente con lo chef Santori, che ha trionfato insieme a un allenatore noto per la sua collaborazione con il team. Durante l’evento, Santori ha preparato piatti senza carne di maiale, dimostrando come si possano creare ricette tradizionali con alternative. I calciatori di diverse nazionalità si sono uniti in un pasto condiviso, caratterizzato da piatti che riflettono le loro origini culinarie.

Come riesce uno chef a cucinare senza carne di maiale?. Quali piatti tradizionali hanno unito i calciatori di diverse nazionalità?. Perché Mancini ha scelto il Qatar invece di tornare in Italia?. Cosa dice lo chef sulle divergenze tra Mancini e Gravina?.? In Breve Collaborazione decennale tra Santori e Mancini tra Inghilterra, Russia e Arabia. Chef Santori gestisce atleti uruguaiani, spagnoli, brasiliani e qatarioti ad Al-Sadd. Menù basato su carboidrati e proteine secondo indicazioni tecniche di Mancini. Santori critica il paradosso del calcio italiano e la gestione di Gravina. Il successo dell’Al-Sadd passa per la cucina di Mauro Santori: doppietta in Qatar per la squadra di Mancini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Qatar, doppietta per l’Al-Sadd: lo chef Santori vince con Mancini

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