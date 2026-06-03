Entro il 31 maggio, la Regione Veneto ha dovuto chiudere quattro punti nascita a causa del numero insufficiente di parti. Dopo 15 anni dalla normativa e varie deroghe, il ministero ha contestato la situazione, portando alla decisione di chiudere le strutture non più ritenute adeguate. La decisione si basa sui dati relativi ai parti annui registrati presso i punti nascita coinvolti.

VENEZIA - A tre lustri dalla norma, e dopo una serie di deroghe, il tempo è scaduto. Entro il 31 maggio la Regione ha dovuto arrendersi alla contestazione ricevuta dal ministero della Salute: giovedì scorso la giunta Stefani ha deliberato la presa d’atto della situazione «sub-standard» di 4 Punti nascita del Veneto, che ormai da tempo registrano meno di 500 parti all’anno, per cui non sono considerati in grado di garantire la sicurezza delle mamme e dei bambini. Si tratta di Adria (Rovigo) con 227 neonati nel 2025, Portogruaro (Venezia) con 343, Castelfranco (Treviso) con 297 e Valdagno (Vicenza) con 242. Mentre per i primi due ci sarebbero... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Punti nascita, il Veneto costretto a chiuderne quattro: «Pochi parti»

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