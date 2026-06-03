Proposta n64 13 in Aula De Francesco illustra l’8 giugno

Notizia in breve

Il 8 giugno si terrà l’assemblea dedicata alla discussione della Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 6413. La proposta è stata illustrata dall’ispettore il 13 giugno, che ha fornito dettagli sul contenuto e le finalità del provvedimento. La seduta si concentrerà sulla valutazione di questa proposta, che riguarda aspetti amministrativi e regolamentari specifici. La data è stata comunicata per consentire ai partecipanti di prepararsi adeguatamente alla discussione.