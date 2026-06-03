Proposta n64 13 in Aula De Francesco illustra l’8 giugno
Il 8 giugno si terrà l’assemblea dedicata alla discussione della Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 6413. La proposta è stata illustrata dall’ispettore il 13 giugno, che ha fornito dettagli sul contenuto e le finalità del provvedimento. La seduta si concentrerà sulla valutazione di questa proposta, che riguarda aspetti amministrativi e regolamentari specifici. La data è stata comunicata per consentire ai partecipanti di prepararsi adeguatamente alla discussione.
Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 6413: verso la discussione dell’8 giugno. La Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 6413 approda in Aula nella seduta del Consiglio Regionale convocata per lunedì 8 giugno alle 11:30. Si tratta di un documento imponente, quasi 1500 pagine, che racchiude una visione articolata della programmazione regionale e richiede un lavoro di lettura, interpretazione e sintesi capace di restituirne la portata strategica. La discussione rappresenta un passaggio significativo per l’istituzione, chiamata a confrontarsi con un testo che incide su scelte operative, indirizzi futuri e responsabilità amministrative. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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