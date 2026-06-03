pronto per sanremo e nel futuro un film la promessa di tiziano ferro

Tiziano Ferro ha annunciato il suo debutto in tour a Lignano, con concerti previsti il 6 e 7 giugno a San Siro e il 27 e 28 giugno all’Olimpico di Roma. Durante l’evento, ha anticipato anche la partecipazione a Sanremo e la realizzazione di un film in futuro. La tournée segue l’uscita del suo ultimo album e coinvolge diverse città italiane.

A Lignano il debutto di un tour che lo porterà anche il 6 e 7 giugno a San Siro e il 27 e 28 giugno all'Olimpico di Roma. Sul palco con Tiziano Ferro balli hip hop e tanti amici tra cui Lazza, Ditonellapiaga, Shiva, Giorgia e Ariete. Tutti quelli che hanno duettato nei brani di «Sono un grande - Deluxe». Tiziano Ferro, sul palco con lei ci sarà anche un corpo di ballo. Com'è nata l'idea? «Sono stato il primo artista italiano che ha ballato in un videoclip. Il mio corpo di ballo sarà un gruppo hip hop. Quando ero in Inghilterra ho studiato tanto questo stile e sto rispolverando cose che già erano nella mia vita. Non farò nulla di acrobatico, a me piacciono i movimenti secchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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