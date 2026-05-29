Un cantante ha dichiarato di voler partecipare in gara al Festival di Sanremo. Ha aggiunto che la sua intenzione dipende dalla scelta della canzone, che deve essere adatta per il festival. La dichiarazione è stata rilasciata il 29 maggio e si riferisce alla possibilità di prendere parte all'evento musicale, sottolineando che la decisione finale dipenderà dalla scelta del brano.

Roma, 29 mag.(Adnkronos) - "Mi piacerebbe partecipare in gara al Festival di Sanremo: con la canzone giusta lo farei. Sono cambiato, oggi sono più sereno e non me ne importerebbe nulla della competizione. La partecipazione di Giorgia ci ha insegnato che non essere tra i primi cinque non è un problema". Così Tiziano Ferro, in un incontro con la stampa, risponde alla domanda dell'Adnkronos se gli piacerebbe calcare quel palco da Big in gara, ricordando anche che Carlo Conti lo aveva invitato: "Mi aveva chiesto di andare, ma stavo per uscire con il disco e non potevo fermare tutto: ci lavorano cento persone, con cento famiglie da sostenere". L'artista coglie l'occasione per riconoscere il lavoro di Amadeus: "Il Festival era un po' dormiente e lui lo ha riattivato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tiziano Ferro pronto per Sanremo: "Mi piacerebbe partecipare in gara, ci vuole la canzone giusta"

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