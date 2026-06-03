Pronostico Italia femminile-Serbia femminile | Soncin senza paura
L’Italia femminile affronta la Serbia nelle qualificazioni al Mondiale. La squadra italiana ha ottenuto cinque punti in quattro partite. La partita si gioca oggi, con le formazioni ancora da annunciare. La Nazionale cerca punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge in un contesto di qualificazioni ufficiali, visibile in diretta. La partita si gioca senza pubblico presente.
Italia femminile-Serbia femminile è una partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Cinque punti dopo quattro partite non sono un grandissimo bottino per la Nazionale femminile di calcio che si gioca le qualificazioni al prossimo Mondiale. Una squadra che deve vincere entrambe le gare rimaste per staccare il pass diretto, altrimenti sarà costretta ai playoff. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro la Serbia in casa le azzurre comunque non avranno nessun tipo di problema. A differenza di Svezia e Danimarca, le altre due del nostro girone, questa squadra non le qualità che servono per riuscire a creare dei problemi alla nostra nazionale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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