Prometeo tv° 22 del 3 giugno 2026
Un evento dedicato al riciclo e all'ambiente si è svolto oggi, coinvolgendo studenti in attività sportive e di sensibilizzazione. La giornata ha visto giochi e laboratori pratici per promuovere il rispetto per il clima e il riciclo dei materiali. Sono state distribuite informazioni su come ridurre i rifiuti e migliorare le pratiche di raccolta differenziata. Nessun incidente è stato segnalato durante l'iniziativa, che ha coinvolto diverse scuole della zona.
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Prometeo tv° 22 del 3 giugno 2026
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