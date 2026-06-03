Prometeo tv° 22 del 3 giugno 2026

Notizia in breve

Un evento dedicato al riciclo e all'ambiente si è svolto oggi, coinvolgendo studenti in attività sportive e di sensibilizzazione. La giornata ha visto giochi e laboratori pratici per promuovere il rispetto per il clima e il riciclo dei materiali. Sono state distribuite informazioni su come ridurre i rifiuti e migliorare le pratiche di raccolta differenziata. Nessun incidente è stato segnalato durante l'iniziativa, che ha coinvolto diverse scuole della zona.