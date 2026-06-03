Professionisti dell’energia Un master con Terna insieme a tre grandi atenei

Notizia in breve

È iniziata la seconda edizione del Master sull’energia organizzato da Terna e dai Politecnici di Milano, Bari e Torino. Il corso coinvolge professionisti del settore energetico e si rivolge a chi desidera approfondire le competenze in ambito energetico. La formazione si svolge in modalità blended, con lezioni in presenza e online. La durata del master è di un anno e prevede moduli su reti, sostenibilità e innovazione tecnologica.