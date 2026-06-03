Professionisti dell’energia Un master con Terna insieme a tre grandi atenei
È iniziata la seconda edizione del Master sull’energia organizzato da Terna e dai Politecnici di Milano, Bari e Torino. Il corso coinvolge professionisti del settore energetico e si rivolge a chi desidera approfondire le competenze in ambito energetico. La formazione si svolge in modalità blended, con lezioni in presenza e online. La durata del master è di un anno e prevede moduli su reti, sostenibilità e innovazione tecnologica.
Professionisti dell’energia del futuro: al via la seconda edizione del Master di Terna e dei Politecnici di Milano, Bari e Torino. Le sfide sollevate dalla duplice transizione, energetica e digitale, stanno trasformando profondamente il settore elettrico, rendendo indispensabile lo sviluppo di nuove competenze altamente specialistiche. Per questo Terna, in collaborazione con i tre Poltecnici, ha sviluppato un Master di II livello in ‘Innovazione nei Sistemi Elettrici per l’Energia’ nell’ambito del PoliTech Lab, la Rete Politecnica di Alta Competenza. La collaborazione strategica tra il Gruppo e i Politecnici promuove la ricerca, l’innovazione e la formazione avanzata a beneficio del sistema elettrico e del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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