Prima Macerata e poi il New Bollate | l' Italposa centra un doppio sweep e consolida il secondo posto

Notizia in breve

L’Italposa Forlì ha vinto quattro partite consecutive al campo di Buscherini, iniziando con una vittoria contro Macerata e proseguendo con un successo contro il New Bollate. La squadra si è piazzata al secondo posto della classifica, grazie a questo ciclo positivo. Nessun’altra squadra ha superato le quattro vittorie di fila in questo inizio di ritorno.