Prima Macerata e poi il New Bollate | l' Italposa centra un doppio sweep e consolida il secondo posto
L’Italposa Forlì ha vinto quattro partite consecutive al campo di Buscherini, iniziando con una vittoria contro Macerata e proseguendo con un successo contro il New Bollate. La squadra si è piazzata al secondo posto della classifica, grazie a questo ciclo positivo. Nessun’altra squadra ha superato le quattro vittorie di fila in questo inizio di ritorno.
L’Italposa Forlì inaugura nel migliore dei modi il girone di ritorno del campionato, conquistando quattro vittorie consecutive sul diamante del Buscherini e consolidando la seconda posizione in classifica. Sabato la formazione forlivese ha superato il Macerata Softball in entrambe le gare della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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