Trasferta perfetta per l' Italposa | lo sweep contro Rovigo vale il secondo posto in classifica
L'Italposa Forlì ha concluso la trasferta con una vittoria netta contro Itas Mutua Rovigo, ottenendo uno sweep. La vittoria permette alla squadra di salire al secondo posto in classifica, rafforzando la propria posizione in vista delle prossime partite. La partita si è svolta senza interruzioni significative, con un risultato che ha rispecchiato l'andamento del match. L'esito favorisce l'Italposa nella corsa ai playoff e rappresenta un passo importante nel campionato in corso.
Trasferta perfetta per l’Italposa Forlì, che conquista una sweep ai danni della Itas Mutua Rovigo e torna a casa con due vittorie fondamentali per la corsa alla post season. I successi permettono alle romagnole di raggiungere il secondo posto in classifica in coabitazione con Pianoro, sconfitto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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