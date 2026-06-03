Un nuovo autovelox è stato installato lungo una strada cittadina, senza che siano stati realizzati marciapiedi nelle vicinanze. Luciano Hermida, presidente del comitato ’La Ripa’, critica la mancanza di interventi per la sicurezza dei pedoni, sottolineando che prima di installare i rilevatori di velocità si dovrebbe pensare anche ai marciapiedi. La questione riguarda la tutela dei pedoni e la gestione della sicurezza stradale nella zona.

Va bene la sicurezza per chi guida ma ai pedoni non pensa nessuno? Luciano Hermida, presidente del comitato ’La Ripa’ interviene su uno degli argomenti più ’caldi’ degli ultimi giorni: gli autovelox posizionati sul territorio. In particolare, gran malcontento si è levato dopo il potenziamento del rilevatore di velocità sul vialone di Arcola che adesso è bidirezionale: per molti automobilisti è stata una sorpresa amara. "Comprendo che gli autovelox hanno la funzione di far rallentare le auto per motivi di sicurezza – ha commentato Hermida –, su questo sono pienamente d’accordo. Tuttavia, se i velox vengono usati, come avviene in alcuni Comuni, solo per fare cassa, il discorso cambia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Prima dei velox costruite i marciapiedi"

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