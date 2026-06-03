Prima che tu possa usarla l' AI deve passare dal governo americano Trump ha firmato l' ordine ieri

Da quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo americano deve approvare l’uso di nuove tecnologie AI prima che possano essere impiegate. Ieri, l’amministrazione ha firmato un ordine che richiede un controllo preventivo sulle innovazioni nel settore. Questa decisione riguarda sistemi AI avanzati, considerati potenzialmente rivoluzionari. Nessun dettaglio è stato fornito sulle tempistiche o sui criteri di approvazione. La misura si applica a tutte le nuove tecnologie di intelligenza artificiale prima del loro utilizzo pubblico o commerciale.

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Immagina di aver lavorato per anni su qualcosa di straordinario. Un sistema AI capace di cose che nessuno aveva mai visto prima. Sei pronto a condividerlo con il mondo. Hai gli investitori. Hai gli utenti in attesa. Hai il comunicato stampa scritto. Poi arriva una telefonata. Dalla Casa Bianca. Prima di rilasciarlo a chiunque, prima di mostrarlo ai partner, prima di aprire l'accesso agli sviluppatori, prima di pubblicare una riga di documentazione, devi consegnarlo al governo degli Stati Uniti. Per trenta giorni. Quello che ne faranno, lo sapranno solo loro. Non è fantascienza. Non è un'ipotesi. Il presidente Donald Trump ha firmato martedì un ordine esecutivo che chiede alle aziende di intelligenza artificiale di fornire volontariamente i loro modelli al governo federale per una valutazione, prima di un rilascio più ampio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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