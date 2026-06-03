Prepariamo il nocino di san Giovanni in masseria

Notizia in breve

Nella serata organizzata da Orto Fertile, si è parlato della preparazione del nocino di San Giovanni. L’evento si è svolto in una masseria e ha incluso racconti legati alla notte del solstizio d’estate e alle tradizioni popolari. La serata ha avuto come obiettivo condividere le tecniche di produzione del liquore e le storie associate a questa ricorrenza. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardanti partecipanti o interventi.