Prepariamo il nocino di san Giovanni in masseria
Nella serata organizzata da Orto Fertile, si è parlato della preparazione del nocino di San Giovanni. L’evento si è svolto in una masseria e ha incluso racconti legati alla notte del solstizio d’estate e alle tradizioni popolari. La serata ha avuto come obiettivo condividere le tecniche di produzione del liquore e le storie associate a questa ricorrenza. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardanti partecipanti o interventi.
Orto Fertile è felice di invitarvi alla serata dedicata al? Nocino di San Giovanni?Notte magica e densa di racconti per la forza del solstizio d’estate, ma anche legata alle nostre antiche tradizioni popolari.Martedì 23 GIUGNO 2026 - ore 18:00MASSERIA LA MANDRA - Noci (BA)s.p. 116, Strada. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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