Un biplano è precipitato ieri mattina intorno alle 9.40 in un campo vicino alla Fipili, a San Romano, frazione di San Miniato. L’aereo si è schiantato a pochi metri dalla strada. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno verificato le condizioni dell’aereo e messo in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragedia sfiorata, ieri mattina intorno alle ore 9.40, a San Romano per la precisione in località Casotti, nel comune di San Miniato. Un diplano monoposto guidato da un 70enne, di Monsummano Terme, è precipitato in un campo arato a ridosso della superstrada Fi-Pi-Li. Attimi di terrore tra i testimoni, che hanno visto il mezzo perdere quota rapidamente per accartocciarsi su sé stesso dopo l’impatto. Un cappottamento seguito da un rotolamento del mezzo dovuto alle grosse zolle di terra. Morfologia del terreno che avrebbe impedito quello che ai molti è sembrato un tentativo di atterraggio di emergenza. Tecnicamente sembra che l’incidente sia sia verificato a causa di una perdita di portanza, che formalmente consiste in uno stallo aerodinamico per il venir meno della forza che sostiene in volo il velivolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Precipita col biplano. Si schianta nel campo a pochi passi dalla Fipili

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