Povia in concerto ad Atripalda

Il 12 giugno alle 21.30, un concerto gratuito si terrà ad Atripalda in Piazza Umberto I. L'artista in programma è Povia, che si esibirà davanti al pubblico locale. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà in serata.

Il 12 giugno, alle ore 21.30, Povia si esibirà ad Atripalda. Il concerto gratuito di Povia ad Atripalda (AV) si terrà in Piazza Umberto I. L'esibizione fa parte del tour estivo del cantautore in occasione del 20° anniversario dalla sua vittoria al Festival di Sanremo con il brano "Vorrei avere il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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