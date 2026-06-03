Possiamo dirlo Nameless è stato un successo

Il Nameless Festival ha concluso il suo evento a Lecco, nonostante la pioggia intensa. La manifestazione ha registrato un successo, confermato anche dalla partecipazione nonostante le condizioni meteo sfavorevoli. La festa ha visto numerosi partecipanti e si è svolta senza problemi rilevanti. La location ha ospitato il grande ritorno del festival, che si è concluso senza incidenti di rilievo.

Nemmeno la pioggia battente ha guastato la festa e rovinato il gran finale del ritorno del Nameless Festival a Lecco. Insieme al nome Nameless – cioè Innominato - la pioggia è stata anzi quasi un omaggio al capolavoro manzoniano nella città dei Promessi sposi: migliaia di giovani e meno giovani che hanno ballato e saltato al ritmo della tech-house del dj australiano Fisher sotto il diluvio proprio, come Renzo che sguazzava dentro nella grandine di goccioloni impetuosi sulla strada da Milano per Pescarenico. In tre giorni si sono riversati al Centro sportivo del Bione oltre 90mila spettatori, mentre sui cinque palchi si sono alternati un centinaio di artisti, tra cui big del panorama musicale internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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