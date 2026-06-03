Podere Rota Movimento Consumatori | Tutele subito o il Valdarno rischia il default reputazionale

Notizia in breve

Il Movimento Consumatori ha avviato un allarme sulla gestione della discarica di Podere Rota, sostenendo che la situazione non rappresenta più solo un problema ambientale, ma può causare danni economici alla comunità locale. Secondo l’associazione, senza interventi immediati, si rischia un danno reputazionale per il territorio e possibili ripercussioni sul tessuto produttivo della zona. La questione riguarda la gestione dei rifiuti e le conseguenze economiche per cittadini e imprese.