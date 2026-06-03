Più europeista e più filo-Kyiv La svolta di Budapest sta prendendo forma

Notizia in breve

Il nuovo primo ministro ungherese, in carica da meno di due mesi, ha annunciato un cambio di rotta nella politica estera del paese, con un rafforzamento del sostegno all’Ucraina e un atteggiamento più europeista e filo-Kyiv rispetto al passato. La svolta si manifesta in particolare attraverso dichiarazioni e iniziative volte a rafforzare i legami con l’Unione europea e a sostenere l’Ucraina nel conflitto in corso. La posizione ufficiale del governo si orienta ora verso un maggiore impegno nel supporto all’Ucraina.