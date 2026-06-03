Pisa piange Tenco tifosissimo nerazzurro Aveva 57 anni
Un tifoso nerazzurro di 57 anni è morto ieri mattina dopo una lunga malattia. Amici e conoscenti lo ricordano come un compagno di mille trasferte, figura storica del tifo. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla malattia o sulle circostanze. La notizia ha suscitato dolore tra chi lo conosceva, che lo ha descritto come un grande appassionato di calcio e fedele sostenitore della squadra. La famiglia non ha ancora reso pubbliche ulteriori informazioni.
Pisa, 3 giugno 2026 – “Un compagno di mille trasferte”. Così amici e conoscenti ricordano Francesco Mennucci, per tutti semplicemente Tenco, figura storica del tifo nerazzurro scomparsa ieri mattina dopo una lunga malattia a neanche 58 anni. Più che un semplice tifoso, Tenco era diventato negli anni uno di quei personaggi che, a Pisa, finiscono per essere riconosciuti ben oltre l’ambiente calcistico. Bastava incrociarlo una volta per ricordarselo: vestiti rigorosamente bianchi, al massimo arricchiti da qualche dettaglio neroazzurro (perché la fede calcistica supera anche lo stile), occhiali da sole inseparabili e la capacità di rimanere simpatico a chiunque. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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