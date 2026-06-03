pisa piange tenco tifosissimo nerazzurro aveva 57 anni

Notizia in breve

Un tifoso nerazzurro di 57 anni è morto ieri mattina dopo una lunga malattia. Amici e conoscenti lo ricordano come un compagno di mille trasferte, figura storica del tifo. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla malattia o sulle circostanze. La notizia ha suscitato dolore tra chi lo conosceva, che lo ha descritto come un grande appassionato di calcio e fedele sostenitore della squadra. La famiglia non ha ancora reso pubbliche ulteriori informazioni.