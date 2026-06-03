Piombino acqua sui panni stesi e insulti razzisti ai vicini | pensionata denunciata

Una pensionata di Piombino è stata denunciata per stalking condominiale dopo aver lanciato acqua sui panni stesi e rivolto insulti razzisti ai vicini di origine straniera. Le condotte moleste si sono ripetute nel tempo nei confronti di una famiglia che abita nell’appartamento sottostante. La denuncia è stata presentata alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La donna rischia ora conseguenze legali per le sue azioni.

Ha davvero dell'incredibile quanto successo in un palazzo di Piombino dove una pensionata è stata denunciata per stalking condominiale dopo reiterate condotte moleste ai danni di una famiglia di origini straniere abitante nell’appartamento sotto al suole. Secondo quanto ricostruito dai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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