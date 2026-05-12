Polline sui panni stesi? Come evitare allergie e cattivi odori nel bucato primaverile
Con l’arrivo della primavera, le giornate si fanno più calde e soleggiate, portando con sé anche un aumento di pollini nell’aria. Questo può rendere difficile il lavaggio dei panni stesi, che possono raccogliere polline e causare allergie o cattivi odori. Per chi soffre di allergie, è importante trovare metodi per proteggere il bucato, evitando che i pollini si depositino e compromettano la qualità del lavaggio.
Con l’arrivo della primavera aumentano sole e giornate miti, ma anche la presenza di pollini nell’aria. Un problema spesso sottovalutato riguarda proprio i panni stesi ad asciugare all’esterno, che possono trattenere polline, polvere e allergeni, causando fastidi soprattutto a chi soffre di.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Synextra, ripresa (ridotta) nel 2027: "Ma chiarezza sui cattivi odori"Fare chiarezza sulle criticità legate alle emissioni odorigene dell’impianto Synextra e definire un percorso trasparente per la ripresa delle...
Panni stesi, giaciglio e fornelli nel casello occupato: 8 mesi alla donna che lo aveva trasformato in casaPer i giudici non c'era lo stato di necessità e le condizioni dell'immobile facevano intendere la stabilità della dimora Panni stesi alle finestre,...