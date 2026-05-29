Reazione a catena ritorna su Rai 1 con Pino Insegno come conduttore. La nuova stagione del quiz televisivo è prevista per la prossima settimana. La trasmissione prevede nuove puntate e alcune variazioni nel format rispetto alla versione precedente. La produzione ha comunicato che il programma si svolgerà in studio e sarà trasmesso in orario serale. Non sono stati annunciati cambiamenti nel numero di concorrenti o nel meccanismo di gioco.

Reazione a catena, il celebre quiz condotto da Pino Insegno, è pronto a tornare. E mentre i riflettori stanno per riaccendersi sul game show di Rai Uno, che quest’anno raggiunge un importante traguardo, la produzione ha pensato a qualche novità per rendere ancora più gradito il programma della fascia preserale. Quando inizia Reazione a catena 2026?. Tutto è ormai pronto per il debutto di Reazione a catena 2026, e Pino Insegno è pronto a tornare alla guida del gioco che vede squadre di concorrenti sfidarsi sulla base di parole e frasi della lingua italiana. Mercoledì 3 giugno – nella consueta cornice delle 18:40 su Rai Uno – partirà ufficialmente la nuova edizione del game show, che quest’anno raggiungerà un traguardo importante. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Reazione a catena torna su Rai 1: data e novità del programma con Pino Insegno

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