Dopo i 50 anni, la cura dei piedi diventa essenziale per mantenere salute e igiene. Sono consigliati sette trattamenti specifici, tra cui l’uso di creme idratanti, pediluvi, esfoliazioni e controlli periodici da un podologo. Questi interventi aiutano a prevenire problemi come calli, screpolature o infezioni. La regolarità delle cure contribuisce a preservare la funzionalità e il comfort dei piedi nel tempo.

Prendersi cura dei piedi è fondamentale così da preservare il benessere, ma anche l’igiene e la salute. In particolare quando l’età avanza e la pelle risulta più sottile e delicata, con le articolazioni che appaiono meno toniche e con una maggiore predisposizione nei confronti di gonfiore e problematiche circolatorie. Attivare una valida routine quotidiana, o a cadenza precisa, consente di proteggere i piedi prevenendo problematiche che potrebbero colpire anche la postura. Un piede sano è fondamentale per la cura di tutto il corpo, in particolare per la categoria Over perché assicura un movimento più fluido e stabile. Di conseguenza una maggiore indipendenza e sicurezza, in grado di offrire un valido benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piedi sani dopo i 50 anni: 7 trattamenti a cui non rinunciare

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Seniors Over 65: The Vitamin for Circulation Almost No One Talks About | Dr. Melinda

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